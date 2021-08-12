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Сотрудник полиции вернул к жизни пассажирку в аэропорту Самары
ФАН-ТВ
Сотрудник полиции вернул к жизни пассажирку в аэропорту Самары

Полицейский Олег Бондарь первым обратил внимание на потерявшую сознание женщину. Подбежал, проверил пульс и дыхание — понял, без помощи не обойтись. И вызвал старшего смены.

Олег начал оказывать женщине первую помощь.

 «Находясь на маршруте патрулирования, я обнаружил женщину, подошел к ней, увидел признаки того, что у нее нет дыхания и пульса. Я доложил старшему смены. Далее со старшим смены мы положили женщину на пол и начали проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После чего, появился пульс и дыхание. Я продолжал проводить реанимационные действия», — вспоминает сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Олег Бондарь.

Старший смены Владимир Сальников помог работникам здравпункта доставить медоборудование. Полицейские и врачи оперативно организовали транспортировку пациентки в больницу. Как выяснилось позже, женщина пережила клиническую смерть. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо. После курса терапии ее выписали. Во время телефонного разговора, она поблагодарила своих спасителей.

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самара полиция аэропорт спасение жизни
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