СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя военными ВСУ

Луганск, 12 августа. Следственный комитет Российской Федерации расследует преступление, совершенное 9 августа 2021 года в поселке Голубовском вблизи города Кировска в Луганской области.

Следствие установило, что солдаты ВСУ произвели прицельный обстрел из гранатометов по гражданским объектам на улице Юбилейной. В результате чего была ранена 55-летняя местная жительница. Специалисты установили, что обстрел был намеренный. Таким образом украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция РФ.