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СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя военными ВСУ

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя военными ВСУ
Народные новости  /  Андрей Тюнников

Луганск, 12 августа. Следственный комитет Российской Федерации расследует преступление, совершенное 9 августа 2021 года в поселке Голубовском вблизи города Кировска в Луганской области.

Следствие установило, что солдаты ВСУ произвели прицельный обстрел из гранатометов по гражданским объектам на улице Юбилейной. В результате чего была ранена 55-летняя местная жительница. Специалисты установили, что обстрел был намеренный. Таким образом украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция РФ.

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Луганск всу обстрел
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