Правоохранители раскрыли сложное убийство в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 августа. Полицейские задержали 42-летнего мужчину. По данным источника ФАН, он причастен к убийству во Всеволожском районе.

Труп мужчины был обнаружен 23 июля в поселке им. Свердлова. Оперативно-следственная группа не смогла раскрыть преступление по горячим следам. Правоохранители констатировали, что оно было совершено без свидетелей.

Тем не менее работа не прекращалась. Следователи активно сотрудничали со стражами порядка. К делу подключились опытные в таких делах профессионалы из двух ведомств. Кропотливый труд принес результат. Подозреваемый был установлен, в убийстве он сознался.