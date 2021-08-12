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Правоохранители раскрыли сложное убийство в Ленобласти

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:40
Происшествия
Правоохранители раскрыли сложное убийство в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 августа. Полицейские задержали 42-летнего мужчину. По данным источника ФАН, он причастен к убийству во Всеволожском районе.

Труп мужчины был обнаружен 23 июля в поселке им. Свердлова. Оперативно-следственная группа не смогла раскрыть преступление по горячим следам. Правоохранители констатировали, что оно было совершено без свидетелей.

Тем не менее работа не прекращалась. Следователи активно сотрудничали со стражами порядка. К делу подключились опытные в таких делах профессионалы из двух ведомств. Кропотливый труд принес результат. Подозреваемый был установлен, в убийстве он сознался.

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