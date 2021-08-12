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Несколько российских регионов ждет аномальная погода
Общество
Несколько российских регионов ждет аномальная погода
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 августа. Аномальная температура установится до конца недели в ряде российских регионов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Столбики термометров покажут значения выше нормы в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Коми. Там температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В Ненецком автономном округе также прогнозируется превышение показателей, отметил Роман Вильфанд.

«Но там ожидается +20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас — 20 градусов», — рассказал собеседник РИА Новости.

На юге центральной части европейской России ожидается от +30 до +35 градусов тепла. Речь идет о Тамбовской, Белгородской и Курской областях. В Воронежской области столбики термометров могут показать до +37 градусов. В Рязанской области прогнозируется до +35 градусов, а Ивановской — до +27.

«В Приволжском федеральном округе на семь-десять градусов выше нормы. Температура в южной половине — до +34...+39 градусов, в северной половине — около +27...+35», — отметил Вильфанд.

В Астраханской, Ростовской областях и Калмыкии прогнозируется до +41 градуса. Это существенно превышает норму для августа. К тому же на следующей неделе лето вернется и в Москву. Там ожидается до +29 градусов тепла, подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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