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Надежду Кадышеву заподозрили в трате 1 млн рублей на операции ради красоты
Шоу-бизнес
Надежду Кадышеву заподозрили в трате 1 млн рублей на операции ради красоты
Global Look Press  /  Evguenii Matveev/Russian Look

Москва, 12 августа. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева могла потратить около 1 миллион рублей на операции ради красоты, считает пластический хирург Владимир Плахотин.

Эксперт оценил два снимка 62-летней артистки, опубликованных в Instagram с разницей в два месяца. На первом фото Кадышева позирует рядом с эстрадной исполнительницей Надеждой Бабкиной, а на втором — со стилистом Игорем Левченко.

Сравнив снимки, Плахотин заподозрил, что солистка «Золотого кольца» сделала операцию по подтяжке шейной мышцы и прошла SMAS-лифтинг — процедуру омоложения кожи без хирургического вмешательства. По мнению эксперта, артистке выровняли подбородок, подтянули овал лица и убрали брыли.

«Также сделана блефаропластика нижних век и чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы», — отметил пластический хирург в беседе с kp.ru.

Кадышева не обошлась без уколов ботокса в лоб, а также без контурной пластики в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул, уверен Плахотин. По словам специалиста, за все манипуляции артистка заплатила не менее 1 миллиона рублей. Если же она обращалась к модным хирургам и косметологам, эта сумма могла подняться до 2 миллионов.

Поклонники заметили, что Кадышева давно пропала из виду и не появляется на сцене. Фанаты беспокоятся за певицу, исчезнувшую из поля зрения публики.

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золотое кольцо пластическая операция кадышева
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