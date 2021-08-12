Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 16:15
16:11
Общество
Аксенов уверен, что Украине не видать Крыма, а Зеленскому — рапанов
16:09
Политика
МИД России поддержал позицию Казахстана о недопустимости «языковых патрулей»
16:09
Армия
Командующий армией ЮВО анонсировал скорое поступление С-350 «Витязь» в войска
16:08
Экономика
Волгоградцы активно заключают социальные контракты
16:07
Общество
Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку
16:05
Общество
Приезжающие в Москву мигранты чаще всего селятся на юге города
16:00
Общество
Американские ученые выяснили, что кошки не любят напрягаться для получения еды
16:00
Общество
Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
16:00
Общество
Эфир: К чему приведет возобновление онлайн-торговли алкоголем
15:55
Общество
Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Все новости

Генерал ВСУ указал на непрофессионализм Зеленского при визите на остров Змеиный

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:32
Армия
Генерал ВСУ указал на непрофессионализм Зеленского при визите на остров Змеиный
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 12 августа. Бывший заместитель секретаря украинского СНБО Украины Сергей Кривонос раскритиковал организацию визита президента Украины Владимира Зеленского на остров Змеиный.

Посещение главой украинского государства острова в акватории Черного моря сопровождалось грубейшими нарушениями правил безопасности, сообщил отставной генерал Вооруженных сил Украины на личной странице в Facebook.

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем», — подчеркнул Кривонос

По его словам, из фоторепортажа о посещении Зеленским черноморского острова явно следует доставка всех высокопоставленных визитеров на Змеиный одним вертолетом. Это является «непродуманной и непрофессиональной ошибкой», резюмировал отставной генерал ВСУ.

Ранее стало известно об очередных обстрелах ВСУ территории Донецкой и Луганской народных республик с использованием крупнокалиберных минометов. О главной угрозе национальной безопасности РФ с точки зрения руководителя российского военного ведомства Сергея Шойгу информировал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал ВСУ указал на непрофессионализм Зеленского при визите на остров Змеиный
украина зеленский кривонос змеиный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru