Киев, 12 августа. Бывший заместитель секретаря украинского СНБО Украины Сергей Кривонос раскритиковал организацию визита президента Украины Владимира Зеленского на остров Змеиный.

Посещение главой украинского государства острова в акватории Черного моря сопровождалось грубейшими нарушениями правил безопасности, сообщил отставной генерал Вооруженных сил Украины на личной странице в Facebook.

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем», — подчеркнул Кривонос

По его словам, из фоторепортажа о посещении Зеленским черноморского острова явно следует доставка всех высокопоставленных визитеров на Змеиный одним вертолетом. Это является «непродуманной и непрофессиональной ошибкой», резюмировал отставной генерал ВСУ.

Ранее стало известно об очередных обстрелах ВСУ территории Донецкой и Луганской народных республик с использованием крупнокалиберных минометов. О главной угрозе национальной безопасности РФ с точки зрения руководителя российского военного ведомства Сергея Шойгу информировал «Царьград».