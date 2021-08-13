Установлены новые меры наказания за публикацию экстремистских материалов

Пользователи интернета в РФ могут быть привлечены к ответственности за публикации и репосты, которые они сделали несколько лет назад. Как это будет происходить и что нужно, чтобы избежать наказания, узнавал «Лайф».

С июля этого года в РФ законодательство стало жестче касательно пользования социальными сетями и интернетом в целом. Речь о запрете публикаций с символикой и высказываниями, которые на территории РФ признаны экстремистскими. Как сообщают юристы и правозащитники, некоторые граждане уже получили официальные вызовы к правоохранителям, где на них сразу составляют протоколы об административных правонарушениях, вменяя в вину публикации и репосты с запрещенной информацией, даже если этим записям добрый десяток лет. Такая ситуация возникла в связи с началом действия ряда новых нормативных документов.

Генпрокуратура и Минюст РФ несколько раз обновили списки нежелательных организаций и реестр иноагентов, деятельность которых признана экстремистской. В связи с этим возникли основания для привлечения к ответственности тех россиян, которые публиковали или делали репосты информации от попавших в эти списки, — за распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ, ст. 280 УК РФ).

«Дело в том, что когда речь идет о правонарушениях в связи с публикациями или размещением информации во всемирной Сети, то это так называемые длящиеся правонарушения. По ним сроки давности привлечения к ответственности возникают с момента установления факта. То есть не в день и час публикации, а тогда, когда правоохранители зафиксировали обнаружение информации. Отсюда и опасность для гражданина быть привлеченным за старый репост», — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Как определить, кто именно выложил в Сеть репост или запись экстремистского характера, ведь многие публикаторы скрывают свои настоящие имена или вообще действуют с фейковых аккаунтов?

ФБА «Экономика сегодня» /

«К сожалению, некоторые россияне действительно почему-то считают, что если они не вживую, а где-то на просторах интернета оставили запись, которая может быть истолкована как экстремистская, или сделали репост чужого сомнительного высказывания, да еще и с фейковой страницы в соцсетях, то им ничего не грозит. На самом деле это не так. Объективная реальность такова, что современные технологии позволяют вычислять, с какого именно устройства было отправлено то или иное сообщение, а дальше установить автора труда не составляет», — утверждает полковник юстиции Алексей Птицын.

Важно, что теперь за просто публикацию запрещенного логотипа или символа грозит штраф от одной до трех тысяч рублей либо арест до 15 суток с конфискацией предмета нарушения. При этом между публикацией, попадающей под состав правонарушения, и той, которая под него не попадает, — очень тонкая грань. Например, иностранных агентов упоминать и цитировать можно, но только с указанием, что это их, а не ваше мнение.

Важно понимать, что, несмотря на то что в законодательстве РФ нет прямой ответственности за репосты, за это привлекают юридически — за возбуждение вражды посредством публикации. А уголовное дело сразу может быть возбуждено по факту распространения экстремистских материалов, если они включены в соответствующий перечень. То есть если в пылу интернет-спора либо в ответ на какое-либо нелицеприятное высказывание кого-либо вы на эмоциях начинаете оперировать, например, высказываниями нацистов, то вне зависимости от того, в каком контексте они используются, суд может признать их экстремистскими.