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За неделю ФБК получил и вывел более 6 миллионов рублей в биткоинах

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:36
Общество
За неделю ФБК получил и вывел более 6 миллионов рублей в биткоинах
instagram.com  /  @navalny

В период с 5 по 12 августа на биткоин-кошелек ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) поступило множество крупных траншей более чем на 6 млн рублей. В процессе аналогичная сумма была выведена полностью, обнаружили журналисты ФАН.

За неделю ФБК получил и вывел более 6 миллионов рублей в биткоинах
blockchain.com  / 

На приведенном скриншоте видно, что выведенная командой Алексея Навального сумма соответствует заявленной. Отдельного внимания заслуживают несколько определенных траншей, объем каждого из которых колеблется от 330 тысяч рублей до почти 900 тысяч.

За неделю ФБК получил и вывел более 6 миллионов рублей в биткоинах
blockchain.com  / 

Напомним, 5 августа Леонид Волков и Иван Жданов после вступления в силу приговора Мосгорсуда о признании ФБК экстремистским рассказали о новом способе финансовой «поддержки» команды Навального. Ими была запущена якобы легальная и безопасная система сбора донатов.

Очевидно, оппозиционеры в течение всей недели использовали и продолжают использовать обновленный инструмент по сбору пожертвований от неизвестных источников. К слову, усиление «донатерской» активности на фоне происходящих в России политических событий не редкость.

Например, в феврале этого года ФАН обращал внимание, что на следующий день после замены судом условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» на биткоин-кошелек ФБК поступило несколько крупных переводов. Сумма анонимных донатов тогда составила 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, в день, когда Женеве состоялся саммит президентов России и США, соратник Навального, Владимир Милов, выражал публичную поддержку американскому лидеру. После мероприятия криптовалютный кошелек фонда пополнился почти на 300 тысяч рублей.

На основании перечисленных фактов можно предположить, что команда Навального в ближайшее время начнет «отрабатывать» новые крупные пожертвования. Мы обратили внимание только на самые крупные поступления. Прибавка к итоговой сумме «мелких» донатов неопределенным образом увеличивает итоговую сумму, полученную структурами осужденного оппозиционера за последнюю неделю.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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фбк донаты
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