За неделю ФБК получил и вывел более 6 миллионов рублей в биткоинах

В период с 5 по 12 августа на биткоин-кошелек ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) поступило множество крупных траншей более чем на 6 млн рублей. В процессе аналогичная сумма была выведена полностью, обнаружили журналисты ФАН.

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На приведенном скриншоте видно, что выведенная командой Алексея Навального сумма соответствует заявленной. Отдельного внимания заслуживают несколько определенных траншей, объем каждого из которых колеблется от 330 тысяч рублей до почти 900 тысяч.

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Напомним, 5 августа Леонид Волков и Иван Жданов после вступления в силу приговора Мосгорсуда о признании ФБК экстремистским рассказали о новом способе финансовой «поддержки» команды Навального. Ими была запущена якобы легальная и безопасная система сбора донатов.

Очевидно, оппозиционеры в течение всей недели использовали и продолжают использовать обновленный инструмент по сбору пожертвований от неизвестных источников. К слову, усиление «донатерской» активности на фоне происходящих в России политических событий не редкость.

Например, в феврале этого года ФАН обращал внимание, что на следующий день после замены судом условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» на биткоин-кошелек ФБК поступило несколько крупных переводов. Сумма анонимных донатов тогда составила 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, в день, когда Женеве состоялся саммит президентов России и США, соратник Навального, Владимир Милов, выражал публичную поддержку американскому лидеру. После мероприятия криптовалютный кошелек фонда пополнился почти на 300 тысяч рублей.

На основании перечисленных фактов можно предположить, что команда Навального в ближайшее время начнет «отрабатывать» новые крупные пожертвования. Мы обратили внимание только на самые крупные поступления. Прибавка к итоговой сумме «мелких» донатов неопределенным образом увеличивает итоговую сумму, полученную структурами осужденного оппозиционера за последнюю неделю.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.