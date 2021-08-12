Росреестр планирует создать полную базу земли и недвижимости в РФ

Москва, 12 августа. Цифровая мультимасштабная карта страны в скором времени может появиться в России. Ее созданием займется Росреестр.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством законопроект, карта, в частности, будет содержать информацию об участках под застройку. Предполагается, что это станет стимулом для запуска новых инфраструктурных проектов.

В настоящее время в России нет единой базы недвижимости. Поэтому Росреестр поставил перед собой задачу провести цифровизацию всех пространственных данных о стране. Журналисты отмечают, что пока цифровизацию тормозят недостаточное финансирование и разрозненное управление в этой сфере.

Глава Росреетра Олег Скуфинский ранее сообщил, что со следующего года россияне смогут регистрировать права на недвижимость через единый портал «Госуслуги». Он добавил, уже выписку из ЕГРН уже можно получить в электронном виде.