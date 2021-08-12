Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 16:15
16:11
Общество
Аксенов уверен, что Украине не видать Крыма, а Зеленскому — рапанов
16:09
Политика
МИД России поддержал позицию Казахстана о недопустимости «языковых патрулей»
16:09
Армия
Командующий армией ЮВО анонсировал скорое поступление С-350 «Витязь» в войска
16:08
Экономика
Волгоградцы активно заключают социальные контракты
16:07
Общество
Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку
16:05
Общество
Приезжающие в Москву мигранты чаще всего селятся на юге города
16:00
Общество
Американские ученые выяснили, что кошки не любят напрягаться для получения еды
16:00
Общество
Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
16:00
Общество
Эфир: К чему приведет возобновление онлайн-торговли алкоголем
15:55
Общество
Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Все новости

Росреестр планирует создать полную базу земли и недвижимости в РФ
Экономика
Росреестр планирует создать полную базу земли и недвижимости в РФ
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live / CC BY-NC-SA 2.0

Москва, 12 августа. Цифровая мультимасштабная карта страны в скором времени может появиться в России. Ее созданием займется Росреестр.

Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством законопроект, карта, в частности, будет содержать информацию об участках под застройку. Предполагается, что это станет стимулом для запуска новых инфраструктурных проектов.

В настоящее время в России нет единой базы недвижимости. Поэтому Росреестр поставил перед собой задачу провести цифровизацию всех пространственных данных о стране. Журналисты отмечают, что пока цифровизацию тормозят недостаточное финансирование и разрозненное управление в этой сфере.

Глава Росреетра Олег Скуфинский ранее сообщил, что со следующего года россияне смогут регистрировать права на недвижимость через единый портал «Госуслуги». Он добавил, уже выписку из ЕГРН уже можно получить в электронном виде.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Росреестр планирует создать полную базу земли и недвижимости в РФ
земля росреестр недвижимость цифровизация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru