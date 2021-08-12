Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы

Пенза, 12 августа. Открытая демонстрация молодыми людьми собственных чувств возмутила жителей города Пензы. Не стесняясь прохожих, влюбленная пара начала заниматься эротическими утехами на центральной набережной реки Суры.

Непристойное поведение в общественном месте на камеру мобильного телефона зафиксировал один из горожан. На записи, опубликованной в Instagram, видно, что действие происходит неподалеку от «Моста Дружбы». В порыве страсти пензенцы переходят за рамки приличий.

Prt Scr instagram.com / @mrzlk_pnz

Комментируя пост горожане разделились на два лагеря: одни резко осудили влюбленных за неподобающее поведение, другие же призвали не мешать молодым получать от жизни удовольствие.

«Не в первый раз вижу здесь этих голубков. Вдоль набережной дети гуляют, пожилые люди. Хоть кого-нибудь постеснялись бы. Устроили срамоту посреди дня в центре города», — написал один из жителей Пензы в соцсети.

«Сделайте лучше замечание пьяницам или хулиганам. А тут лежат двое счастливых людей, никому не мешают и вреда никому не делают. Оставьте их в покое. У нас и так в городе народ мрет и уезжает, и если в результате любви у этой пары кто-то появится, хоть повод порадоваться за город будет!» — противопоставил другой пользователь.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области растет естественная убыль населения. Данные о рождаемости и смертности на территории региона опубликовал Росстат.