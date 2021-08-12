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Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
pixabay.com  / 

Пенза, 12 августа. Открытая демонстрация молодыми людьми собственных чувств возмутила жителей города Пензы. Не стесняясь прохожих, влюбленная пара начала заниматься эротическими утехами на центральной набережной реки Суры.

Непристойное поведение в общественном месте на камеру мобильного телефона зафиксировал один из горожан. На записи, опубликованной в Instagram, видно, что действие происходит неподалеку от «Моста Дружбы». В порыве страсти пензенцы переходят за рамки приличий. 

Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
Prt Scr instagram.com  / @mrzlk_pnz

Комментируя пост горожане разделились на два лагеря: одни резко осудили влюбленных за неподобающее поведение, другие же призвали не мешать молодым получать от жизни удовольствие. 

«Не в первый раз вижу здесь этих голубков. Вдоль набережной дети гуляют, пожилые люди. Хоть кого-нибудь постеснялись бы. Устроили срамоту посреди дня в центре города», — написал один из жителей Пензы в соцсети.

«Сделайте лучше замечание пьяницам или хулиганам. А тут лежат двое счастливых людей, никому не мешают и вреда никому не делают. Оставьте их в покое. У нас и так в городе народ мрет и уезжает, и если в результате любви у этой пары кто-то появится, хоть повод порадоваться за город будет!» — противопоставил другой пользователь.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области растет естественная убыль населения. Данные о рождаемости и смертности на территории региона опубликовал Росстат.

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