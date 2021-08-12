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Минсельхоз России планирует собрать 127,4 млн тонн зерна
Экономика
Минсельхоз России планирует собрать 127,4 млн тонн зерна
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Объем урожая зерна ожидается на уровне 127,4 млн тонн на территории страны в текущем году. Сбор пшеницы прогнозируется в размере около 81 млн тонн, согласно данным Минсельхоза РФ.

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, прогнозируемые объемы полностью обеспечат внутренний спрос. Минсельхоз России также сохраняет оценку экспортного потенциала поставок зерновой продукции на уровне 51 млн тонн в 2021–2022 сельскохозяйственном году, передает агентство «Прайм».

Окончательные оценки будут зависеть от объема урожая и общей ситуации на внешних рынках. При этом ведомство рассчитывает, что экспортные поставки продукции окажутся точно не ниже, чем в прошлом сезоне, резюмировал Патрушев.

В Тульской области активно развивается экспорт сельхозпродукции. Пшеницу, выращенную в этом регионе, теперь будут закупать в Греции. Новое соглашение предусматривает транспортировку за границу 21 тонны зерна.

Между тем лидером по итогам уборки ранних зерновых культур стала Ростовская область. Донские хлеборобы побили свой исторический рекорд, намолотив 12 млн 685 тысяч тонн, пишет «ФедералПресс».

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патрушев прогноз зерно пшеница минсельхоз урожай зерновые
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