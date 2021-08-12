Карпин рассказал, вызовет ли Дзюбу в сборную России на сентябрьские матчи

, 12 августа. Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове в национальную команду форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Руководство Российского футбольного союза (РФС) не обсуждало с Валерием Карпиным тему вызова в национальную команду 32-летнего нападающего Артема Дзюбы. Об этом наставник рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Не секрет, что с Дзюбой у нас специфические отношения. РФС со мной тему Дзюбы не проговаривал. Если бы со мной проговорили эту тему, в сборной меня бы не было. Если бы мне кого-то навязали», — заявил главный тренер сборной России.

Карпин подчеркнул, что пока не знает, получит ли Дзюба приглашение в национальную команду. Более того, специалист пока не решил, кто будет капитаном сборной России в матчах отборочного турнира к ЧМ-2022, ближайший из которых пройдет 1 сентября.

Ранее Валерий Карпин встретился в Санкт-Петербурге с несколькими игроками «Зенита». С каждым из футболистов тренер провел предметную беседу.