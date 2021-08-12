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В Гватемале военные перекрывают дороги и требуют пенсию
Латинская Америка
В Гватемале военные перекрывают дороги и требуют пенсию
Global Look Press/Keystone Press Agency  /  © Camilo Freedman

Гватемала, 12 августа. Бывшие военнослужащие Гватемалы перекрыли по меньшей мере 16 дорог в разных частях страны с требованием компенсации за военную службу. Об этом объявило Генеральное управление по вопросам безопасности и охраны дорожного движения (Provial).

В документе отмечается, что блокада дорог будет проведена в шести департаментах государства: Эскуинтла, Альта-Верапас, Реталулеу, Хутиапа и Уэуэтенанго. Представитель Provial Хуан Карлос Акино сообщил, что группы военных с 06:00 собрались в 16 точках и перекрыли дорожное движение с обеих сторон.

Согласно заявлению, опубликованному манифестантами в социальных сетях, они требуют одобрения закона №5664, который предусматривает выплату материальной компенсации за военную службу. В частности, данный проект касается тех, кто принимал участие в вооруженном конфликте в период с 1960 по 1996 гг.

«Пособия будут выплачиваться гражданам Гватемалы, прошедшим обязательную или добровольную военную службу в рядах вооруженных сил, защитив родину от внутренних и внешних угроз», — излагается в инициативе.

Документ рассматривается в комитетах по правам человека, финансам и национальной обороне. В результате анализа они должны вынести одобрительное заключение. Процесс принятия закона может быть запущен в случае поддержки со стороны этих рабочих групп парламента.

Согласно инициативе, каждый отставной военный будет получать около 4000 долларов в год, или примерно 15 тыс. долларов в целом. На данную пенсию могут также претендовать родственники погибших служащих. Средства выделят из бюджета министерства обороны.

Предложение было выдвинуто депутатами Аной Викторией Эрнандес и Фелипе Алехосом из центристской партии Todos в ноябре 2019 г.

По информации Национальной полиции Гватемалы, сотни протестующих также собрались перед зданием конгресса в Гватемале с требованием одобрить законопроект. К вечеру 11 августа участники начали разблокировку основных автострад после достижения соглашения с законодательной властью касательно компенсаций.

21 июня бывшие военнослужащие тоже организовали десятки манифестаций, пытаясь добиться принятия закона №5664 путем блокады дорог. Вооруженный конфликт в Гватемале продолжался 36 лет. Согласно разным источникам, более 90% убийств, массовых расправ и насильственных исчезновений происходило от рук членов армии.

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