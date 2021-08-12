В Гватемале военные перекрывают дороги и требуют пенсию

Гватемала, 12 августа. Бывшие военнослужащие Гватемалы перекрыли по меньшей мере 16 дорог в разных частях страны с требованием компенсации за военную службу. Об этом объявило Генеральное управление по вопросам безопасности и охраны дорожного движения (Provial).

#Guatemala • Militares retirados, que insisten en una retribución económica del Estado por prestar "servicio durante el Conflicto Armado Interno", anuncian protestas y bloqueos para este 10 de agosto desde las 6 horas. ???? pic.twitter.com/BErc3Y3lTj — RBCNoticiasGT???????? (@RBCNoticiasGT) August 9, 2021

В документе отмечается, что блокада дорог будет проведена в шести департаментах государства: Эскуинтла, Альта-Верапас, Реталулеу, Хутиапа и Уэуэтенанго. Представитель Provial Хуан Карлос Акино сообщил, что группы военных с 06:00 собрались в 16 точках и перекрыли дорожное движение с обеих сторон.

Brigadas de @ProvialOficial del @CIVguate regulan el tránsito vehicular sobre km. 280.8 de ruta RN-7E (Estor, Izabal).#SoyPilas porque conduzco con precaución .



Emergencias al 1520 de PROVIAL pic.twitter.com/hjfMt1VYC3 — PROVIAL Ministerio de Comunicaciones (@ProvialOficial) August 10, 2021

Согласно заявлению, опубликованному манифестантами в социальных сетях, они требуют одобрения закона №5664, который предусматривает выплату материальной компенсации за военную службу. В частности, данный проект касается тех, кто принимал участие в вооруженном конфликте в период с 1960 по 1996 гг.

«Пособия будут выплачиваться гражданам Гватемалы, прошедшим обязательную или добровольную военную службу в рядах вооруженных сил, защитив родину от внутренних и внешних угроз», — излагается в инициативе.

Документ рассматривается в комитетах по правам человека, финансам и национальной обороне. В результате анализа они должны вынести одобрительное заключение. Процесс принятия закона может быть запущен в случае поддержки со стороны этих рабочих групп парламента.

#Tráfico | Hasta las 15:51 horas de este martes estos los puntos bloqueados por grupos de militares retirados que piden una compensación económica al Estado de #Guatemala. @ProvialOficial @traficogt pic.twitter.com/qN8N0DT9SG — República. (@republicagt) August 10, 2021

Согласно инициативе, каждый отставной военный будет получать около 4000 долларов в год, или примерно 15 тыс. долларов в целом. На данную пенсию могут также претендовать родственники погибших служащих. Средства выделят из бюджета министерства обороны.

#EUNacionales Así transcurre la manifestación que llevan a cabo los militares retirados en la octava avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, frente al Congreso de la República. Piden la aprobación de la ley para recibir un bono de Q120 mil. pic.twitter.com/LrD5jzSNYL — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) August 10, 2021

Предложение было выдвинуто депутатами Аной Викторией Эрнандес и Фелипе Алехосом из центристской партии Todos в ноябре 2019 г.

По информации Национальной полиции Гватемалы, сотни протестующих также собрались перед зданием конгресса в Гватемале с требованием одобрить законопроект. К вечеру 11 августа участники начали разблокировку основных автострад после достижения соглашения с законодательной властью касательно компенсаций.

En #Guatemala ex militares desbloquean las principales carreteras del país tras lograr un acuerdo con el legislativo sobre una compensación económica que exigen por su participación durante el conflicto armado interno. @ECentralTlSUR pic.twitter.com/Uiu9FaXTYk — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) August 11, 2021

21 июня бывшие военнослужащие тоже организовали десятки манифестаций, пытаясь добиться принятия закона №5664 путем блокады дорог. Вооруженный конфликт в Гватемале продолжался 36 лет. Согласно разным источникам, более 90% убийств, массовых расправ и насильственных исчезновений происходило от рук членов армии.