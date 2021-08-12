Профессионализм лжи: Вассерман объяснил цель фильма ВВС о россиянах в Ливии

Британское издание BBC опубликовало так называемый фильм-расследование, который повествует о «работе «ЧВК Вагнера» в Ливии». В основу материала лег найденный планшет с топографическими картами, который, по утверждениям авторов, «оставил русский боец под Триполи весной 2020 года».

Редакция Федерального агентства новостей подробно изучила материал и нашла ряд несостыковок, о которых журналисты иностранного СМИ решили не упоминать. Во-первых, они не предоставили никаких доказательств своих голословных обвинений, что сразу ставит под сомнение существование данного гаджета.

Во-вторых, авторы не добавили официальный ответ Министерства иностранных дел РФ, который они же и запросили. И в-третьих, использовали в фильме актеров, выдавая их за бывших сотрудников «ЧВК Вагнера».

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в комментарии ФАН также оценил «расследование» британского издания. По его словам, относиться к фильму нужно как к вбросу.

«ВВС когда-то очень бурно хвасталась своей независимостью. Эта свобода опирается на то, что агентство финансируется, грубо говоря, из различных специальных налогов, поступающих от всех подданных Соединенного Королевства. Даже если СМИ независимо от каких-то конкретных политических сил, то оно все равно зависит от благополучия Великобритании в целом», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Публицист обратил внимание на связь между простыми жителями и элитой высокопоставленных чиновников европейского государства.

«Беда в том, что интересы Соединенного Королевства формально представляет правящая партия. Логика тут очевидна. Если граждане за нее голосуют, значит, они считают, что именно позиция фракции в наибольшей степени соответствует их интересам», — уточнил журналист.

Анатолий Вассерман напомнил, что весь мир в настоящий момент переживает сильный экономический кризис, о котором он неоднократно упоминал в своих публикациях. По его мнению, большинство стран попали в эту патовую ситуацию, вливая огромные деньги, чтобы смягчить ее проявления.

«Соединенное Королевство, очень серьезно пострадавшее от Великой депрессии, пытается перевалить свои проблемы на другие государства, в том числе и на Российскую Федерацию. Поэтому ВВС будет охотно поддерживать любую липу, направленную против нас. Будет самостоятельно сочинять вбросы, поскольку полагает, что они защитят интересы Великобритании. Вот так и надо относиться к «расследованиям» британского издания», — считает эксперт.

wikipedia.org / /downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1995-11.pdf / CC BY 2.0

Журналист сравнил авторов киноленты с их соотечественником, который пять веков назад стал главой дипломатической миссии в одной из зарубежных стран.

«Один британский политик сказал: «Посол — это честный человек, отправленный за границу врать в интересах своей страны». Так вот, сотрудники ВВС, по сути, совершенно честные люди, врущие в интересах Соединенного Королевства», — добавил он.

Анатолий Вассерман не оставил без внимания и актерский состав, который подобрали для роли «бывших сотрудников «ЧВК Вагнера» в съемках так называемого фильма-расследования.

«Я думаю, что это в первую очередь профессионализм лжи. Те актеры, кто разделяет позицию ВВС, тоже будут воспринимать эти вбросы, как во спасение своей страны. В то же время те, кто не считает правильным врать в чьих-либо интересах, вряд ли всерьез воспринимают этот вброс. Это не их целевая аудитория», — подытожил политический консультант.

Международная редакция Федерального агентства новостей попросила блогера и общественного деятеля Вадима Манукяна прокомментировать «расследование» британского издания. По его словам, сфабрикованный материал собран из старых фейковых новостей, которые неоднократно опровергали представители власти и экспертного сообщества, а также активисты.

Его мнение разделяет депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов. Президент ФЗНЦ Максим Шугалей и вовсе назвал данную публикацию позором.

Подробнее об этом — в расследовании международной редакции ФАН.