Slava Marlow попал в список самых талантливых музыкантов по версии американского GQ

Вашингтон, 12 августа. Американский журнал GQ выбрал самых талантливых молодых исполнителей. В список попал россиянин Slava Marlow.

Еще недавно рэпер писал минусы для популярного рэпера Моргенштерна, а теперь занимает лидирующие позиции в музыкальных чартах. Журналисты называют молодого исполнителя «wunderkind from Siberia». Они считают, что артист смог создать абсолютное новое звучание в рэпе. Всего в списке представлен 21 артист.

Музыкальный стриминг-сервис Spotify в минувшем месяце составил рейтинг самых прослушиваемых исполнителей в России. Возглавил список скандальный рэпер Моргенштерн. В десятку популярных музыкантов вошли Скриптонит, ЛСП, Pharaoh и Slava Marlow.