Сергей Лавров: Крым входит в состав Союзного государства России и Белоруссии

Симферополь, 12 августа. Территория Крыма входит в состав Союзного государства России и Белоруссии. Это закреплено в законодательстве РФ, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

Так дипломат ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе прямой линии он сказал, что Минск признает Крым частью РФ в случае поставки в регион продукции «последним российским олигархом».

В ходе выступления перед участниками арт-кластера «Таврида» Сергей Лавров отметил, что между РФ и Белоруссией с 1999 года действует Договор о Союзном государстве. В него входят территории России и Республики Беларусь. Соответственно, и Крым. Ведь он, по законодательству страны, является частью РФ.

Ранее глава ведомства раскритиковал украинский саммит «Крымской платформы». Он назвал встречу шабашем.