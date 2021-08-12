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Археологи хотят отыскать древний город в Псковской области
Общество
Археологи хотят отыскать древний город в Псковской области
instagram.com  /  @arheologpskov

Псков, 12 августа. В поселке Усвяты на Псковщине археологи Института истории материальной культуры РАН проводят раскопки. Эксперты хотят отыскать древний город, известный со времен Ярослава Мудрого.

Экспедиция призвана отыскать деревянно-земляную древнерусскую крепость, которая существовала до 1021 года, когда Усвяты впервые были упомянуты в древних летописях. Крепость может принадлежать древнерусскому городу «Въсвячь», передает «Капитал страны».

Раскопки уже проводились в этом районе. Археологи работали на нескольких площадках, на одной из которых обнаружили неукрепленную крепость и языческий могильник, а на другой христианские захоронения, относящиеся к городскому некрополю Усвята XIII века, а также многочисленные предметы быта, украшения и даже крестик из розового овручского сланца. Все находки датируются XII-XIII веками.

Члены экспедиции отмечают уникальность новой работы. Им удалось отыскать так называемый «мокрый» культурный слой, в котором, из-за отсутствия доступа кислорода, сохранились многие органические предметы, включая и изделия из дерева, бересты и кожи.

По информации, размещенной на официальном портале государственных органов Псковской области, работы проводятся по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье».

В раскопках принимают участие не только московские и петербургские студенты, но и учащиеся вузов из Белоруссии.

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археологи древний город псковская область археологические раскопки
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