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Шойгу призвал российские вузы открывать курсы с учетом интересов работодателей
Армия
Шойгу призвал российские вузы открывать курсы с учетом интересов работодателей
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Верхнезейск, 12 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российских высших учебных заведениях необходимо ежегодно открывать курсы с учетом интересов работодателей.

Министр отметил, что намерен подумать над тем, чтобы давать российским вузам задания на рабочие специальности, которые востребованы при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Наверное, что-то подправим. Возможно, целесообразно при вузах каждый учебный год открывать курсы с учетом интересов работодателей», — сказал Шойгу в ходе встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Глава Минобороны РФ также добавил, что по-доброму завидует железнодорожникам, которые будут принимать участие в реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Шойгу отметил, что часто вспоминает свои студенческие годы и проекты, в реализации которых ему посчастливилось принять участие в составе стройотрядов.

Ранее Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. По его словам, в этой работе задействованы подразделения железнодорожных войск. Военные будут работать на самом сложном участке магистрали, протяженность которого составляет 340 километров, передает «Царьград».

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