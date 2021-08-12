Глава Крыма объяснил, по какому принципу живут власти Украины

Симферополь, 12 августа. Украинское руководство радуется стихийным бедствиям, происходящим на территории российского полуострова, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По мнению Аксенова, власти Украины придерживаются принципа, что «чем хуже Крыму, тем лучше Киеву».

«Они радуются любым нашим стихийным бедствиям», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» Украины очередным шабашем. По его словам, на этом мероприятии Запад будет продвигать неонацистские настроения.