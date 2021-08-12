Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 16:14
16:11
Общество
Аксенов уверен, что Украине не видать Крыма, а Зеленскому — рапанов
16:09
Политика
МИД России поддержал позицию Казахстана о недопустимости «языковых патрулей»
16:09
Армия
Командующий армией ЮВО анонсировал скорое поступление С-350 «Витязь» в войска
16:08
Экономика
Волгоградцы активно заключают социальные контракты
16:07
Общество
Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку
16:05
Общество
Приезжающие в Москву мигранты чаще всего селятся на юге города
16:00
Общество
Американские ученые выяснили, что кошки не любят напрягаться для получения еды
16:00
Общество
Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
16:00
Общество
Эфир: К чему приведет возобновление онлайн-торговли алкоголем
15:55
Общество
Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Все новости

Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в выборгском порту

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в выборгском порту
vk.com  /  Мария Ермолина

Санкт-Петербург, 12 августа. Сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства появления пятна дизельного топлива в акватории залива.

Экстренные службы получили информацию, что с буксира "Товарищ Андрей" в воду попали нефтепродукты. Вскоре на место происшествия прибыли работники "Росморпорта", МЧС, аварийных формирований Выборга и ряда других организаций.

Они использовали для очистки воды боновые заграждения, а также применили специальный сорбент, который позднее собрало специальное судно. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность перепускного клапана. Помимо правоохранителей, проверкой обстоятельств инцидента занялась и транспортная прокуратура, которая позднее примет процессуальное решение.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в выборгском порту
чп выборг залив нефтепродукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru