Прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в выборгском порту

Санкт-Петербург, 12 августа. Сотрудники надзорного органа выясняют обстоятельства появления пятна дизельного топлива в акватории залива.

Экстренные службы получили информацию, что с буксира "Товарищ Андрей" в воду попали нефтепродукты. Вскоре на место происшествия прибыли работники "Росморпорта", МЧС, аварийных формирований Выборга и ряда других организаций.

Они использовали для очистки воды боновые заграждения, а также применили специальный сорбент, который позднее собрало специальное судно. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность перепускного клапана. Помимо правоохранителей, проверкой обстоятельств инцидента занялась и транспортная прокуратура, которая позднее примет процессуальное решение.