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Лавров пожалел подыгрывающих «пещерной» Украине западных политиков

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:05
Политика
Лавров пожалел подыгрывающих «пещерной» Украине западных политиков
flickr.com  /  МИД России

Судак, 12 августа. Внешней политикой Украины движут пещерные инстинкты, и потому искренне жаль западных политиков, которым приходится ей подыгрывать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров пожалел коллег из «демократических» стран во время выступления в Крыму, в арт-кластере «Таврида». Глава российской дипломатии находится с рабочим визитом на полуострове впервые за семь лет.

«Мне жаль западные страны, которые вынуждены подыгрывать пещерным инстинктам нынешней украинской власти», — подчеркнул министр иностранных дел.

Также Сергей Лавров не смог пройти мимо активно продвигаемого Украиной международного проекта «Крымская платформа». По словам дипломата, Киев готовит очередной шабаш, на котором будут делаться русофобские заявления и продвигаться неонацистская идеология.

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украина россия лавров запад мид россии
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