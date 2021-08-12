Спасенных детенышей нерпы вылечили и выпустили в Ладожское озеро

Весной тюленят нашли сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Измученные, в истощенном состоянии, с повреждениями на всем теле, детеныши наконец попали в добрые руки. В этом году ничего не предвещало беды — зима была хорошая, лед на Финском заливе и Ладожском озере только способствовал размножению нерп. Детенышей спокойно выкармливали мамы.

«Но что-то пошло не так в самом начале лета, и, видимо, из-за достаточно больших штормов, которые были в Финском заливе и на Ладожском озере, такое большое количество пациентов. Все малыши, какие были, все с какими-либо травмами, повреждениями — глистной инвазией или вшами тюленьими. Поэтому в этом году такой очередной медицинский сезон», — вспоминает Елена Андриевская, научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы.

Сейчас нерпы готовы покорять озера и жить без помощи человека. Почти все нерпы весят 20 килограммов — это идеальный вес для них на этой стадии взросления. Среди малышей есть и «дюймовочка» Ладушка, пропорции тела у самки более изящные, чем у других особей. Когда ее нашли, малышка весила всего четыре килограмма. Нерпу откормили, выходили, и теперь вес Ладушки составляет 16 килограммов.

«Конечно, испытываем чувство облегчения, что удалось довести их до финала. Дальше все зависит от них. Мы им создали отличное физическое состояние, выполнили работу их мам, вырастили их до такого состояния, в котором они уже сами могут свои программы природные спокойно выполнять», — рассказывает Вячеслав Алексеев, основатель Фонда друзей балтийской нерпы

Скорее со счастьем в глазах, чем с сожалением, тюленей отпускают сотрудники Фонда. Теперь здоровые нерпы продолжат жизнь в дикой природе без помощи человека.