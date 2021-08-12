«Постоянно теребят ситуацию»: сенатор Джабаров назвал заказчиков фильма BBC о россиянах в Ливии

Новый фильм-расследование агентства BBC, в котором журналисты в очередной раз попытались найти доказательства деятельности российской «ЧВК Вагнера» в Ливии — не что иное, как работа британских спецслужб, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джаббаров.

По мнению политика, раньше Великобритания скрывала свое участие в спецоперациях и информационных провокациях, выступая на вторых ролях у США, но сейчас, пока слабеет Америка, они решили выти на первый план.

«Это страна, которая сеет во всем мире одни конфликты, где бы они не были: Пакистан, Палестина, Бангладеш и другие страны. Возьмите любую страну где отметилась Британия — они везде оставляли конфликты чтобы «разделять и властвовать». И к конфликту между Арменией и Азербайджаном тоже приложили руку британцы, они работали в Турции и Сирии». — считает сенатор.

В случае с вышедшим расследованием про россиян в Ливии BBC используется как транслятор информации спецслужб, считает Джабаров.

«BBC используется здесь как рупор, а все это подготовлено спецслужбами с единственной целью — опорочить Россию. Шпионский скандал, который разразился в Германии — это тоже их рук дело, чтобы Меркель не приехала в Россию перед уходом с поста канцлера. Везде где есть британцы, они продолжают распространять свою русофобскую политику. У этого материала нет определенного адресата — они просто постоянно теребят ситуацию и пытаются доказать, что везде есть рука России и Москвы. Их общая функция — показать, что Россия не та страна, с которой можно договариваться и дружить», — заключил политик.

Расследование BBC

Британский телеканал BBC опубликовал расследование, призванное доказать участие «ЧВК Вагнера» в военном конфликте в Ливии. Фильм основывается на рассказах боевиков из группировок, участвовавших в сражениях под Триполи, а также данных с планшета, который якобы оставил на линии фронта некий российский боец весной 2020 года.

Global Look Press / sehen. Berli Thomas Trutschel/photothek via w

Журналисты утверждают, что найденное устройство содержит карту Ливии, с отметками, которые якобы означают позывные сотрудников «ЧВК Вагнера», кадры с беспилотников, а также приводится список военной техники, которую якобы запрашивали бойцы. Фильм вышел одновременно с очередным обострением между Триполи и Бенгази. В целом россияне представлены в нем как «убийцы и захватчики», с которыми лучше не иметь дел.

Редакция Федерального агентства новостей выпустила разбор расследования BBC в котором подробно прояснило и опровергло ряд утверждений, которые используют британские журналисты. В целом, фильм

Фейк и нестыковки

Ранее российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал британское издание транслятором вбросов и добавил, что относиться серьезно к их материалам не имеет смысла. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин заявил, что подобные спекуляции выглядят просто нелепо и часто являются фэйковыми. Аналогичного мнения придерживается и глава ФЗНЦ Максим Шугалей, который указал на нестыковки в псевдорасследовании и добавил, что публикация подобного рода информации является позором.