Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 16:13
16:11
Общество
Аксенов уверен, что Украине не видать Крыма, а Зеленскому — рапанов
16:09
Политика
МИД России поддержал позицию Казахстана о недопустимости "языковых патрулей"
16:09
Армия
Командующий армией ЮВО анонсировал скорое поступление С-350 «Витязь» в войска
16:08
Экономика
Волгоградцы активно заключают социальные контракты
16:07
Общество
Служебная собака помогла белгородским полицейским спасти пропавшую старушку
16:05
Общество
Приезжающие в Москву мигранты чаще всего селятся на юге города
16:00
Общество
Американские ученые выяснили, что кошки не любят напрягаться для получения еды
16:00
Общество
Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
16:00
Общество
Эфир: К чему приведет возобновление онлайн-торговли алкоголем
15:55
Общество
Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Все новости

Глава МИД России рассказал о прогнозах падения Кабула

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:25
Политика
Глава МИД России рассказал о прогнозах падения Кабула
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Симферополь, 12 августа. Российская сторона в вопросе падения Кабула ориентируется на прогнозы ЦРУ. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Развивающаяся в Афганистане ситуация является следствием американского участия. По этой причине Москва полагается на оценки США в теме захвата Кабула движением «Талибан"1(организация признана террористической и запрещена в РФ), уточнил дипломат.

Ранее глава ведомства высказался о саммите «Крымской платформы». В рамках выступления перед участниками арт-кластера «Таврида» на полуострове Лавров заявил, что встреча по российскому региону на Украине является «шабашем».

Кроме того, на саммите получат развитие неонацистские настроения. В их поддержку выступит западная сторона, подчеркнул министр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Глава МИД России рассказал о прогнозах падения Кабула
россия кабул лавров мид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru