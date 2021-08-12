Глава МИД России рассказал о прогнозах падения Кабула

Симферополь, 12 августа. Российская сторона в вопросе падения Кабула ориентируется на прогнозы ЦРУ. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Развивающаяся в Афганистане ситуация является следствием американского участия. По этой причине Москва полагается на оценки США в теме захвата Кабула движением «Талибан"1(организация признана террористической и запрещена в РФ), уточнил дипломат.

Ранее глава ведомства высказался о саммите «Крымской платформы». В рамках выступления перед участниками арт-кластера «Таврида» на полуострове Лавров заявил, что встреча по российскому региону на Украине является «шабашем».

Кроме того, на саммите получат развитие неонацистские настроения. В их поддержку выступит западная сторона, подчеркнул министр.

1 Организация запрещена на территории РФ.