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В Северной Осетии опровергли информацию о взрыве и смерти 35 больных коронавирусом

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:55
Происшествия
В Северной Осетии опровергли информацию о взрыве и смерти 35 больных коронавирусом
vk.com  /  Республика Карелия

Владикавказ, 12 августа. Информацию о взрыве в больнице, которую распространили СМИ, в беседе с ФАН опровергла помощник главы региона, руководитель пресс-службы Ольга Дзгоева.

Она констатировала, что некоторые журналисты бездоказательно заявили, что взрыв, коронавирус и нехватка кислорода якобы унесли жизни 35 человек, которые находились на аппаратах ИВЛ. Дзгоева обратила внимание, что по каждому смертельному случаю работают эксперты. Авторы материалов сделали выводы о причинах смерти без необходимого подтверждения со стороны экспертов.

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