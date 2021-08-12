В Северной Осетии опровергли информацию о взрыве и смерти 35 больных коронавирусом

Владикавказ, 12 августа. Информацию о взрыве в больнице, которую распространили СМИ, в беседе с ФАН опровергла помощник главы региона, руководитель пресс-службы Ольга Дзгоева.

Она констатировала, что некоторые журналисты бездоказательно заявили, что взрыв, коронавирус и нехватка кислорода якобы унесли жизни 35 человек, которые находились на аппаратах ИВЛ. Дзгоева обратила внимание, что по каждому смертельному случаю работают эксперты. Авторы материалов сделали выводы о причинах смерти без необходимого подтверждения со стороны экспертов.