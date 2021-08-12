Врач Вечорко сообщил об отсутствии влияния «Спутника V» на мужскую фертильность

Москва, 12 августа. Ответ на вопрос о влиянии вакцинации против коронавируса на репродуктивное здоровье мужчин дал главврач московской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Существуют исследования, которые подтверждают, что непосредственно вирус SARS-CoV-2 негативно сказывается на мужской фертильности. Российские ученые из стационара ГКБ №15 им. О.М. Филатова провели эксперимент в рамках которого выяснили, как отечественная вакцина «Спутник V» влияет на здоровье представителей сильного пола.

Для проведения исследования были привлечены добровольцы возрастом от 20 до 50 лет, которые планировали иммунизацию указанным препаратом. Каждый из них прошел комплексное обследование. Затем специалисты провели сравнительный анализ эякулята до процедуры и через 75 дней после введения второй дозы вакцины. В итоге установить статистически значительных изменений не удалось, написал медик в своем Telegram.

«Полученные данные позволяют предположить отсутствие негативного воздействия указанной вакцины, в том числе даже на молекулярно-генетические характеристики сперматозоидов у мужчин репродуктивного возраста», — рассказал Валерий Вечорко.

Заявление о том, что вакцина «Спутник V» может повлиять на ДНК человека не соответствует действительности, накануне сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также исключил появление отсроченных нежелательных реакций на иммунизацию препаратом.