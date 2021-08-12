Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:45
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
17:29
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Все новости

Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Передает атмосферу войны
Общество
Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Передает атмосферу войны
Кадр из фильма «Солнцепек».  / 

Фильм «Солнцепек» всецело передает атмосферу первого года войны за независимость Донбасса от Украины. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Накануне в Петербурге прошел закрытый показ фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Луганске. Мало кто знает, как именно жители Луганска пережили нападение Вооруженных сил Украины.

Александр Матюшин назвал положительным моментом — выход полномасштабной российской картины о войне в Донбассе.

«Судя по мнению общественности и по трейлеру, фильм получился отличным. Он всецело передает атмосферу первого года войны за независимость Донбасса от Украины. О войне в Донбассе снято не так уж и много фильмов, причем большинство из них — украинские, популяризирующие «подвиги» ВСУ и добровольческих батальонов. От России и народных республик я могу вспомнить только совершенно примиренческие фильмы — «Донбасс. Окраина» и «Ополченочка», где герои выражаются высокопарным слогом, который совершенно не используется в условиях боевых действий», — пояснил Александр Матюшин.

Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Передает атмосферу войны
Prt Scr youtube.com  /  Звезда ДНР

Александр Матюшин служил в ВС Донецкой Народной Республики с 2014 по 2015 год включительно. Имеет несколько контузий и ранений.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Передает атмосферу войны
донбасс украина солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru