Ветеран войны в Донбассе Матюшин о «Солнцепеке»: Передает атмосферу войны

Фильм «Солнцепек» всецело передает атмосферу первого года войны за независимость Донбасса от Украины. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Накануне в Петербурге прошел закрытый показ фильма «Солнцепек» о событиях 2014 года в Луганске. Мало кто знает, как именно жители Луганска пережили нападение Вооруженных сил Украины.

Александр Матюшин назвал положительным моментом — выход полномасштабной российской картины о войне в Донбассе.

«Судя по мнению общественности и по трейлеру, фильм получился отличным. Он всецело передает атмосферу первого года войны за независимость Донбасса от Украины. О войне в Донбассе снято не так уж и много фильмов, причем большинство из них — украинские, популяризирующие «подвиги» ВСУ и добровольческих батальонов. От России и народных республик я могу вспомнить только совершенно примиренческие фильмы — «Донбасс. Окраина» и «Ополченочка», где герои выражаются высокопарным слогом, который совершенно не используется в условиях боевых действий», — пояснил Александр Матюшин.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

Александр Матюшин служил в ВС Донецкой Народной Республики с 2014 по 2015 год включительно. Имеет несколько контузий и ранений.

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил, что основанный на реальных событиях российский фильм «Солнцепек» поможет донести до мировой общественности правду о событиях в Донбассе. Он уверен, с помощью нового художественного фильма получится привлечь внимание к беде наших соотечественников.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.