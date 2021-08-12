Сын Стаса Пьехи ходит к психологу и не может вернуться к полноценной жизни

Москва, 12 августа. Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова подробно рассказала о состоянии сына Пети после выписки из больницы. Ребенку скоро предстоит еще одно обследование.

Мальчик не вернулся к полноценной жизни и произойдет это еще не скоро, указала мать Пети на своей странице в Instagram. У ребенка диагностировали стрессовое расстройство. Он страдает от беспокойного сна, также под запретом находятся любые активности.

«Нельзя заниматься спортом от слова совсем — а значит, нельзя в футбольную школу, которую он так любит, и в танцевальный кружок. Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась», — написала Горчакова в Instagram.

Скоро ребенку предстоит пройти второй этап наблюдения. Будет сделано обследование, которое покажет, как обстоят дела со здоровьем.

В июле ребенок попал в больницу с ушибами и травмами. Как оказалось, всему виной конфликт с соседкой — женой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Сын Пьехи подружился с одним из детей судьи, но супруге это не понравилось. Женщина запретила детям общаться. Петя обиделся и, по словам соседки, проткнул надувной бассейн. Безбородову считают виновной в нанесении травм ребенку.