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Сын Стаса Пьехи ходит к психологу и не может вернуться к полноценной жизни
Шоу-бизнес
Сын Стаса Пьехи ходит к психологу и не может вернуться к полноценной жизни
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 августа. Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова подробно рассказала о состоянии сына Пети после выписки из больницы. Ребенку скоро предстоит еще одно обследование.

Мальчик не вернулся к полноценной жизни и произойдет это еще не скоро, указала мать Пети на своей странице в Instagram. У ребенка диагностировали стрессовое расстройство. Он страдает от беспокойного сна, также под запретом находятся любые активности.

«Нельзя заниматься спортом от слова совсем — а значит, нельзя в футбольную школу, которую он так любит, и в танцевальный кружок. Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась», — написала Горчакова в Instagram.

Скоро ребенку предстоит пройти второй этап наблюдения. Будет сделано обследование, которое покажет, как обстоят дела со здоровьем.

В июле ребенок попал в больницу с ушибами и травмами. Как оказалось, всему виной конфликт с соседкой — женой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Сын Пьехи подружился с одним из детей судьи, но супруге это не понравилось. Женщина запретила детям общаться. Петя обиделся и, по словам соседки, проткнул надувной бассейн. Безбородову считают виновной в нанесении травм ребенку.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын Стаса Пьехи ходит к психологу и не может вернуться к полноценной жизни
дети здоровье пьеха горчакова
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