Русские как ценность: Альгис Микульскис о «внутренней русофобии» в России

На фоне обострившейся нетерпимости к русским со стороны титульного населения государств на постсоветской территории пришло время задуматься, готова ли сама Россия постулировать понятие русскости как государственную ценность.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассуждает о «внутрироссийской русофобии» в исполнении либеральных «звезд», взвешивает риск русского ультранационализма и проводит параллели с нашумевшими событиями в Казахстане, Киргизии и Азербайджане.

Круги от истории с казахскими «языковыми патрулями», киргизскими избиениями и хамским спичем азербайджанского экс-дипломата еще долго будут расходиться по информационному пространству. Возмущение русскоязычной аудитории понятно — страна уже давненько вырвалась из морока 1990-х, и те, кто привык вдалбливать в головы ее граждан мысль о том, что русским быть стыдно, к сегодняшнему дню растеряли былой авторитет.

Сегодняшние русские — уже не атомизированное нечто, но по-настоящему государствообразующая нация. Цемент, скрепляющий Российскую Федерацию в единую страну, которой не угрожает распад по образцу СССР. Именно это и послужило причиной столь бурной реакции на всем известные события последних дней.

А ведь сравнительно недавно положение вещей было почти противоположным. Вы же помните, кто и какими словами убеждал российское общество в том, что выражение «я — русский» сродни позорному клейму?

«Я абсолютно не могу себе представить, как можно любить русского за его леность, за его ложь, за его бедность, за его бесхребетность, за его рабство», — так говорила незабвенная Валерия Ильинична Новодворская в 1994-м.

Федеральное агентство новостей /

А это уже Валерий Панюшкин образца 2005 года:

«Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство, а можно было бы превратиться в малый народ наподобие води, хантов или аварцев... Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки».

Ну и конечно же Альфред Рейнгольдович Кох, бывший государственный деятель РФ:

«И теперь я могу сказать это твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина — самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле».

Русофобия, рожденная внутри России… По-моему, это уникальное для мира явление, описанное еще Федором Тютчевым. Хотя существует и более точный термин — «русская самоненависть», с хрестоматийным примером в лице Павла Федоровича Смердякова и его «Всю Россию ненавижу!» Современные «самоненавистники» от персонажа «Братьев Карамазовых» не отличаются ничем: либеральная фронда с восторгом встречает информацию о любых российских неудачах, а ее «борьба с государством», как обычно, является борьбой с собственной страной.

Наиболее точно этот феномен в его современном изводе описала в 2017 году питерский историк Татьяна Никольская:

«Отточенная ненависть к государству преобразилась в ненависть к России как таковой, независимо от ее исторических этапов и политических режимов… Просто потому, что она большая, самодостаточная, потому что народ в ней «неправильный» и хочет жить по-своему. «Хорошо, что этот танк горит!» И дальше можно повторять до бесконечности: хорошо, что в 1993 году горел российский парламент, хорошо, когда горят и падают российские самолеты, хорошо, когда России плохо… И неважно, какой России — монархической, советской, республиканской, ибо она плоха по определению».

Федеральное агентство новостей /

Стоит ли удивляться ожесточенной дискуссии, которая развернулась не так давно вокруг предложения о внесении в преамбулу Конституции упоминания русских как нации? А еще — стоит ли удивляться такому отношению к русским в бывших республиках Союза, где этнический казах, узбек или киргиз рассматривают их как нацменьшинство, недостойное уважения. А как иначе, если даже в самой России не до конца истреблена вышеупомянутая «самоненависть»?

Примеры? А скандал, вспыхнувший в феврале этого года из-за решения руководства ДК в городе Троицке Челябинской области запретить исполнять на детском празднике гимн «Мы русские, с нами Бог!», так как он-де мог оскорбить проживающие в городе «национальные меньшинства»?

Автор этих строк созвонился в те дни с человеком, который первым обратил внимание на инцидент, военным корреспондентом Юрием Котенком, — и вот что услышал:

«У нас чиновники на местах пытаются «держать руку на пульсе», прекрасно видя, что в стране изменяются понятия. Говорят все время: «Россияне, россияне, российский народ», — но забывают при этом о непосредственно русском народе — государствообразующем, который является фактически стержнем государства Россия. В любой интерпретации, будь то Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация… Именно из-за этой подмены у нас и случаются подобные казусы. Это действительно «как бы чего не вышло!» А усмотреть в словах «Мы — русские! С нами Бог!» угрозу… Это вопиющий случай!»

Это ли не пример какой-то совсем уж запредельной самоненависти?

Федеральное агентство новостей /

А история с запретом присвоения тобольскому аэропорту имени Ермака, потому что оно пошло в разрез с чувством национальной гордости местной татарской диаспоры? В общем, примеров достаточно...

Однако существует и другая крайность: русский ультранационализм, как ни странно, тоже направленный на разрушение России. Все эти их кричалки из разряда «Хватит кормить Кавказ!» и «Русским — Русскую Республику!» — они ведь не про Российскую Федерацию, а именно про «Русскую Республику», возникни которая — и все остальные субъекты РФ разбегутся кто куда. Ибо само федеральное устройство государства потеряет смысл, а новое образование станет той самой анекдотичной «Великой Россией от Бибирево до Бирюлево».

Чем вас, ребята, не устраивает наличие Владимирской, Рязанской, Ивановской, Вологодской, Воронежской, Белгородской, Брянской и прочих 39 «русских» областей?

Как будут относиться к русским на окраинах былой Империи — зависит от нас самих. Просто надо помнить о том, что слово «русский», скорее, не этноним, а нечто более развернутое и сложное. Не разделяющее народы России, но объединяющее их. И, конечно, о том, что быть русским — это здорово и достойно.