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Лариса Долина готовит новый ответ Вале Карнавал после скандала на шоу Галкина
Шоу-бизнес
Лариса Долина готовит новый ответ Вале Карнавал после скандала на шоу Галкина
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 12 августа. Народная артистка РФ Лариса Долина собирается дать новый ответ TikTok-блогеру и молодой певице Вале Карнавал после их публичного конфликта.

Скандал между представительницами разных поколений шоу-бизнеса разгорелся на YouTube-шоу юмориста Максима Галкина «Музыкалити». Ведущий включил трек Вали Карнавал и предложил Долиной оценить композицию. Именитая певица заявила в ответ, что TikTok-блогер не попала ни в одну ноту.

После этого народной артистке начали писать поклонники Карнавал с критикой. Однако знаменитости, казалось, примирились после того, как блогер отправила Долиной расписную укулеле.

Но теперь певица готовит новый ответ звезде TikTok — она снимается в провокационном клипе вместе с солистом группы «Давинчи» Андреем Лобжанидзе. Этим видео Долина хочет продемонстрировать необходимость профессионализма в любом деле.

«Я за настоящую, качественную музыку, а не за суррогат. Мы с Андреем объединились, чтобы доказать, что музыкальное образование нужно», — цитирует артистку «СтарХит».

По словам певицы, такое образование можно получить даже дома, а не только в вузе. Долина также призвала слушать правильную музыку и обязательно знать, кто такие Стиви Уандер и Александр Панайотов.

В последнее время Лариса Долина плотно занялась своей фигурой. Певица, сбросившая более 20 килограммов, призналась, что ей пришлось пойти на жесткие меры ради избавления от лишнего веса.

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