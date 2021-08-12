Медиагруппа «Патриот» объявила о новом партнере

Санкт-Петербург, 12 августа. «Мурманский вестник» — издание, освещающее политику, экономику и культуру Мурманской области. Более 30 лет назад газета, рожденная на переломе веков, начала публиковать историю Кольского Заполярья, комментировать важные исторические факты, рассказывать об уникальных природных объектах и явлениях, взаимоотношениях с соседями — норвежцами и финнами.

«Сегодня «Мурманский вестник» — не только бумажная версия, но и сайт, аккаунты в соцсетях. Новые площадки требуют других форм подачи, темпов работы, подходов к построению текста и его оформлению. Но мы стараемся, чтобы в погоне за рейтингами и трафиком неизменным у нас оставалось уважение к читателям и фактам», — сообщает Оксана Глубокая, главный редактор издания «Мурманский вестник».

Как сообщается на сайте Медиагруппы «Патриот» «Мурманский вестник» является изданием регионального парламента и правительства Мурманской области. Тем самым предоставляя всегда официальную информацию, комментарии, оценки. Вместе с тем на страницах газеты всегда есть место для мнения экспертов — ученых, общественников, представителей бизнеса.

«С изданием нас объединяют общие задачи: трудиться во благо России, давать объективную информацию и замечать не только проблемы, которые требуют решения, но и хорошие новости, формировать позитивное информационное пространство, отмечать достижения наших граждан, то, что каждый день делает Россию крепкой и мощной державой», — передает Николай Столярчук, глава Медиагруппы «Патриот».

На днях новодвинский телеканал «Норд-ТВ» отметил 30-летний юбилей. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поздравил коллег с праздником.