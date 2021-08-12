Лавров увидел попытку Запада «наказать» Россию за самостоятельность

Судак, 12 августа. Курс России на полную международную самостоятельность и бескомпромиссную защиту национальных интересов раздражает коллективный Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Демократический» западный мир стремится «наказать» Москву за стремление к полной независимости и суверенитету, подчеркнул глава международного ведомства в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».

«Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», — уверен Лавров.

Также глава российского дипломатического ведомства подверг жесткой критике активно продвигаемый Киевом проект международного форума «Крымская платформа». Лавров увидел в грядущем мероприятии очередной плацдарм для продвижения антироссийской пропаганды и неонацистской идеологии.