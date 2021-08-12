Украинские радикалы готовятся дать бой Зеленскому на «поле» Крыма и Донбасса

Радикальная группировка «Национальный корпус»1 (запрещена в РФ) объявила о проведении масштабной акции протеста у Офиса президента Украины в Киеве. Она пройдет в ответ на арест семерых особо зарвавшихся членов «Нацкорпуса» в Харькове. По мнению корреспондента ФАН, у предстоящей акции есть две интриги и от их разрешения зависит будущее отношений Банковой и радикальных группировок.

Партия «Национальный корпус» намерена провести масштабную акцию протеста у Офиса президента Украины в субботу, 14 августа. По словам главы штаба «Нацкорпуса» Максима Жорина, митинг пройдет под лозунгом «Стоп репрессиям против патриотов! Стоп сдаче украинских интересов!». Националисты заявляют, что режим Владимира Зеленского якобы начал зачистку «улицы», готовясь осенью подписать документы по урегулированию в Донбассе.

Поводом для заявлений националистов о «репрессиях и притеснениях со стороны власти» стало задержание на прошлой неделе семи активистов харьковской ячейки «Нацкорпуса». Перед этим Служба безопасности Украины провела в городе полсотни обысков по разным адресам. Следствие считает, что с 2018-го в городе действовала преступная группа из бывших «атошников» и членов «Нацкорпуса», которая занималась рэкетом. Семерых ее членов задержали на два месяца за создание преступной организации и вымогательство в особо крупном размере.

Суд отправил в СИЗО (без возможности выхода под залог) неформального лидера «Нацкорпуса» в Харькове Сергея Величко по прозвищу «Чилли-Вилли» и еще шестерых националистов — Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Олега Скрипку, Кирилла Крикунова, Дмитрия Колесникова и Артема Субочева. В СБУ уверены — харьковская банда радикалов три года занималась вымогательством, творила беспредел и «выжимала» бизнесменов. В восьми опубликованных СБУ роликах можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из похоронного бизнеса Харькова, хвастливо рассказывали о сожженных ими микроавтобусах-катафалках и так далее.

Харьковская ОПГ была прекрасно вооружена, в том числе гранатами и стрелковым оружием. При обыске у них нашли крупные суммы денег наличными и поддельные документы. По данным спецслужб, в банду входили более 50 активных членов, а их доход составлял более миллиона гривен (2,75 миллиона рублей) в месяц. Эксперты отмечают — история с харьковскими рэкетирами может стать прецедентной. Ведь украинские власти с 2014-го стараются не сажать и вообще никак не наказывать ни националистов, ни «ветеранов АТО» за самые дикие выходки.

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Однако члены группировки под руководством Чилли-Вилли, как отмечают украинские СМИ, «кошмарили» местных бизнесменов на крупные суммы. В связи с этим есть как минимум две интриги.

Во-первых — решатся ли сами «нацкорпусовцы», собирающиеся на митинг под офис президента, на решительные действия вроде попыток штурма здания или стычек с полицией? Последняя масштабная акция на Банковой, проведенная сторонниками радикала Сергея Стерненко, сопровождалась драками с полицией и нанесла зданию ОП ущерб на миллионы гривен.

Вторая интрига — решится ли режим Зеленского наконец-то осадить зарвавшихся националистов или продолжит идти у них на поводу, трусливо поджимая хвост? До сих пор все протесты у ОП, которые устраивали радикалы, неизменно сходили им с рук и никогда не заканчивались для них посадками и даже крупными штрафами. Но после июльского ухода в отставку «вечного» главы МВД Арсена Авакова (который негласно «крышевал» запрещенные в РФ «Нацкорпус» и «Азов») правила игры в публичной сфере Украины наверняка изменились. Но как именно и в какую сторону — все мы узнаем в субботу, 14 августа, когда преемник Авакова — Денис Монастырский — сможет продемонстрировать свое отношение к националистам.

На этом интриги возможного противостояния властей Украины с радикалами исчерпываются. По мнению киевских аналитиков, политические требования «Нацкорпуса» к Банковой звучат, скорее, комично, что называется — «для лохов».

«Мы требуем от власти публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы страны. От имплементации «формулы Штайнмайера», от проведения выборов в Донбассе и легитимизации власти сепаратистов, а также от любой возможности подачи воды в Крым», — заявили радикалы.

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При этом все в Киеве прекрасно знают — никакие выборы Зеленский в Донбассе проводить не хочет и не будет имплементировать в конституцию любые «формулы». Просто таким образом «Нацкорпус» пытается перевести стрелки с ареста своих соратников в политическую плоскость и, если повезет, заручиться поддержкой других националистических сил на акции. Впрочем, считают эксперты, шансов на это почти нет. Националистические силы на Украине, получающие финансирование из самых разных источников (от госпрограмм по культуре до западных грантов), очень сильно расколоты. И ни одно крупное радикальное движение не выйдет под ОП, чтобы поддержать «Нацкорпус» в деле защиты своих членов-рэкетиров.

«Ранее многие считали, что «Национальный корпус» существовал только благодаря воле главы МВД Арсена Авакова. Но на деле «Нацкорпус» — мощная организация — со своим финансированием, бизнес-интересами и широко разветвленной структурой. Она так просто сама собой не исчезнет, — заявил киевский политолог Кирилл Сазонов. — К тому же «Нацкорпус» — самое массовое и легкое на подъем из всех радикальных движений. Зеленский наверняка помнит, как «Нацкорпус» изрядно погонял [его предшественника Петра] Порошенко перед выборами-2019, используя коррупционный скандал в «Укроборонпроме». На Банковой должны понимать, что точно так же они могут начать гонять и его и воевать с такими ребятами очень опасно. Сейчас стороны проверяют друг друга на прочность, и дело, скорее всего, закончится компромиссом. А история в Харькове может выглядеть как акция устрашения, но ею же все может и закончиться. На самом деле, в «Нацкорпусе» знают, что их не могут полностью зачистить. А несколькими особо зарвавшимися своими членами они вполне могут и пожертвовать».

Ранее эксперты выражали мнение, что экономическая ситуация на Украине с каждым месяцем становится все тяжелее, социальное недовольство граждан растет.

1 Организация запрещена на территории РФ.