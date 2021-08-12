Военные ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе

Луганск, 12 августа. Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинской армии на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства республики.

Бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту Нижнее Лозовое. В результате обстрела был ранен военнослужащий Народной милиции. Представитель пресс-службы подчеркнул, что ответный огонь был открыт только после того, как военные республики сообщили об обстреле в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

«Наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника», — отметили в Народной милиции.

Все попытки ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для установления режима тишины были в очередной раз проигнорированы украинской стороной, констатировали представители пресс-службы республики.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ вели обстрел по жилым домам и гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики. В результате этого была ранена мирная жительница. В связи с данным инцидентом Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пишет «Царьград».