Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка

Нур-Султан, 12 августа. Большинство граждан Казахстана осуждают случаи, когда проявляется неуважение к русскому языку, заявил первый замруководителя администрации главы государства Даурен Абаев.

Некоторые блогеры Казахстана предъявили претензии продавцам за то, что они общаются с покупателями не на государственном языке, а по-русски. Абаев назвал такие «рейды» проявлением «пещерного национализма». По его словам, в Казахстане русским языком владеет почти 90% населения, поэтому нельзя говорить об ущемлении русскоговорящих.

«Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю что нет», — сказал Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан может сменить европейский рынок нефти на китайский из-за налога Евросоюза. Этот налог негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере.