Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 14:48
14:46
Шоу-бизнес
Лариса Долина готовит новый ответ Вале Карнавал после скандала на шоу Галкина
14:45
Политика
Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
14:38
Ближний Восток
Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидером «Талибана»
14:38
Политика
Лавров увидел попытку Запада «наказать» Россию за самостоятельность
14:35
Происшествия
Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу
14:34
Армия
Военные ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе
14:34
Происшествия
Жителя Якутии подозревают в краже девочки ради сексуальных утех, пока его жена рожала
14:34
Политика
Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка
14:33
Политика
Российский Checkmate может стать настоящей проблемой для США
14:30
ФАН-ТВ
Загадки затопленной армянской церкви привлекают туристов
Все новости

Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:47
Политика
Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка
pixabay.com

Нур-Султан, 12 августа. Большинство граждан Казахстана осуждают случаи, когда проявляется неуважение к русскому языку, заявил первый замруководителя администрации главы государства Даурен Абаев.

Некоторые блогеры Казахстана предъявили претензии продавцам за то, что они общаются с покупателями не на государственном языке, а по-русски. Абаев назвал такие «рейды» проявлением «пещерного национализма». По его словам, в Казахстане русским языком владеет почти 90% населения, поэтому нельзя говорить об ущемлении русскоговорящих.

«Разве можно по неадекватным поступкам двух-трех человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю что нет», — сказал Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан может сменить европейский рынок нефти на китайский из-за налога Евросоюза. Этот налог негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка
Казахстан россия русский язык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru