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Крупномасштабные учения по защите от ЧС пройдут в Арктической зоне России

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:40
Общество
Крупномасштабные учения по защите от ЧС пройдут в Арктической зоне России
gazprom-neft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Москва, 12 августа. Масштабные учения по защите от ЧС запланированы в Арктической зоне России на первую половину сентября. Мероприятия будут организованы по поручению президента РФ.

Учения затронут сразу несколько регионов страны. Среди них Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, республики Коми и Саха, а также Красноярский край. В рамках учений специалисты опробуют новейшие российские разработки.

К тому же в августе в РФ пройдут учения самолетов и вертолетов. Они запланированы в Западном военном округе (ЗВО). Участникам учений предстоит отработать вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов.

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арктика учения чс
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