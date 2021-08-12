Крупномасштабные учения по защите от ЧС пройдут в Арктической зоне России

Москва, 12 августа. Масштабные учения по защите от ЧС запланированы в Арктической зоне России на первую половину сентября. Мероприятия будут организованы по поручению президента РФ.

Учения затронут сразу несколько регионов страны. Среди них Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, республики Коми и Саха, а также Красноярский край. В рамках учений специалисты опробуют новейшие российские разработки.

К тому же в августе в РФ пройдут учения самолетов и вертолетов. Они запланированы в Западном военном округе (ЗВО). Участникам учений предстоит отработать вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов.