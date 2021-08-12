Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидером «Талибана»

Анкара, 12 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает организацию встречи с лидером радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) для урегулирования ухудшающейся ситуации в Афганистане.

«Афганский народ оказался в тяжелом положении в связи с ситуацией с талибами. Наши соответствующие ведомства также работают по этому вопросу до тех пор, пока мы не проведем переговоры с талибами. Возможно, даже я смогу принять того, кто станет их лидером. Почему? Потому что в таких вещах, если мы не сможем контролировать их на высоком уровне, мы не сумеем обеспечить мир в Афганистане», — сказал турецкий президент в интервью журналистам CNN Türk и Kanal D.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK–Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor https://t.co/OF5maYlXpt pic.twitter.com/bYnNY71SEO — CNN TÜRK #MaskeniTak ???? (@cnnturk) August 11, 2021

Телефонный разговор с Гани

Примечательно, что в этот же день Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Согласно сообщению пресс-службы лидера Турции, главы двух государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе. В ходе беседы Эрдоган поблагодарил Гани за слова поддержки в связи с пожарами на юге республики.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит оставаться на стороне дружественного и братского афганского народа ради достижения мира и стабильности, которых заслуживает Афганистан», — говорится в пресс-релизе.

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştühttps://t.co/je9XMJGqgj — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 11, 2021

Остаться в Афганистане

Активизация Анкары по афганскому направлению связана с намерением руководства республики сохранить свое военное присутствие после окончательного вывода американских войск и, которое должно завершиться 31 августа.

Два анонимных чиновника из Турции сообщили агентству Reuters, что Анкара по-прежнему хочет взять на себя контроль и охрану аэропорта Кабула, но следит за ситуацией на фоне стремительного продвижения талибов.

«На данный момент ничего не изменилось в отношении контроля кабульского аэропорта вооруженными силами Турции. Переговоры продолжаются. Работа ведется на основании того, что передача [контроля турецким ВС] произойдет, но, конечно, за ситуацией в Афганистане внимательно следят», — сказал один из официальных лиц Анкары.

Turkey still keen to run Kabul airport despite Taliban advances, officials say https://t.co/Q8B1e6SHcr pic.twitter.com/IyOa9GsBZv — Reuters (@Reuters) August 11, 2021

Напомним, в начале июня появилась информация о том, что на майской встрече НАТО представители Турции предложили взять на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. При этом турецкая сторона потребовала, чтобы Вашингтон выполнил определенные финансовые, материально-технические и дипломатические условия.

В ответ талибы неоднократно предостерегали Анкару от размещения войск в Афганистане, но турки сохранили свою позицию в этом вопросе.

Днем ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан после встречи с главой турецкого минобороны Хулуси Акаром выразил готовность уладить разногласия между «Талибаном» и Анкарой.

«Самое лучшее для Турции и талибов — это реализовать диалог лицом к лицу. Таким образом, обе стороны смогут поговорить о причинах, по которым аэропорт Кабула должен быть защищен. Мы (Пакистан. — Прим. ред.) тоже будем разговаривать с талибами и использовать наше влияние на них, чтобы те провели переговоры с Турцией», — сказал он.

При этом Хулуси Акар заявил, что вопрос дальнейшего управления кабульским аэропортом прояснится в ближайшие дни. По его словам, Анкара не намерена в какой-либо форме подвергать опасности жизни турецких военнослужащих.

Follow-up: #Pakistan's PM Imran Khan tells #Turkey's Defense Minister Hulusi Akar:



That he will try to facilitate talks between #Taliban and Ankara on running and guarding Kabul Airport. #Afghanistan pic.twitter.com/FXh2onprSl — Dalia Ziada - داليا زيادة (@daliaziada) August 11, 2021

Ситуация в Афганистане

Тем временем рано утром «Талибан» захватил Газни — город, расположенный к юго-востоку от Кабула.

Федеральное агентство новостей /

В распространяемых боевиками видеоматериалах показано, что радикалы передвигаются по улицам населенного пункта. Официальные власти пока не комментируют происходящее. Таким образом, Газни стал уже десятым провинциальным центром, перешедшим под контроль талибов за почти неделю.

На фоне продвижения боевиков спецслужбы США ухудшили свой прогноз в отношении ситуации в Афганистане. Американские СМИ со ссылкой на специалистов предположили, что «Талибан» может захватить Кабул в течение 90 дней. По словам анонимного источника The Washington Post, исламисты могут захватить столицу уже через месяц. Между тем CNN передает, что американские военные также допускают изоляцию города талибами в ближайшие 30–60 дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.