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Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
Политика
Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Знаменитая советская и российская актриса Елена Драпеко заявила ФАН, что Филипп Киркоров может гордиться тем, что попал в украинский черный список.

Заслуженная артистка РСФСР в эксклюзивном интервью прокомментировала решение Службы безопасности Украины запретить «королю поп-музыки» на три года въезд в страну.

«Я считаю, что они вообще сошли с ума, — сразу же воскликнула Драпеко. — И ведут себя абсолютно глупо. Киркоров везде поет, и его везде любят. Они [украинские власти] обидели в первую очередь собственный народ. Поклонников Киркорова-то там, наверное, никак не меньше, чем поклонников Зеленского!»

По словам собеседницы агентства, украинцы сами себя изолируют от каких-то традиционных культурных связей.

«Думаю, что они в результате потеряют собственных сторонников, понимаете? — отметила парламентарий. — Культурные связи дают возможность поддерживать хоть какие-то отношения. Вот у нас с Грузией вообще нет дипломатических отношений, но культурные связи есть! Там проходят фестивали, и артисты наши гастролируют».

Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в «черный список» Украины
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Поэтому между двумя странами сохраняется такая объединяющая дорожка, пояснила Драпеко.

«А вот Украина пошла ва-банк! — подчеркнула она. — У нее целый черный список наших артистов, кто бывал в Крыму или где-то что-то не так сказал… И они внесли их в этот список, который довольно-таки большой. Поэтому Киркоров может только гордиться тем, что он туда попал!»

Утром в четверг стало известно, что Служба безопасности Украины решила закрыть Филиппу Киркорову на три года въезд в их страну.

Любопытно, что в июне текущего года народный артист России, Украины (!) и Молдавии был внесен в черный список Министерства культуры Украины — на основании письма СБУ от 11 июня как «лицо, угрожающее национальной безопасности». Однако всего через три дня 54-летнего уроженца болгарской Варны без каких-либо объяснений исключили из данного списка.

Ранее актриса и певица Марина Орлова, известная российским любителям кино по роли певицы Юлии Началовой, дала свое первое интервью после выхода замуж за актера Георгия Кирьянова.

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Все новости / Политика / Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
украина филипп киркоров елена драпеко черный список
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