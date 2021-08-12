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Доктор Мясников сделал неутешительный прогноз о будущем коронавируса
Общество
Доктор Мясников сделал неутешительный прогноз о будущем коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 августа. Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что мутации коронавируса будут проходить постоянно, и людям придется существовать с COVID-19 все оставшееся время.

Медики регулярно сообщают о появлении новых штаммов коронавируса и пугают высокой смертностью, говорит Мясников. Последняя разновидность — «Йота», бушующая в Нью-Йорке — якобы дает летальность до 82%. Однако такое вряд ли возможно, считает доктор. Даже у лихорадки Эбола смертность ниже. В мире пока нет вирусов с подобным уровнем смертности, подчеркнул Мясников.

Что более вероятно, так это то, что коронавирус вытеснит такой серьезный вирус, как грипп. В прошлом году его не выявляли совсем. Понятно, что сочетание этих двух вирусов вызовет более серьезное течение болезни, считает доктор. Поэтому нелишним будет напомнить еще раз о профилактике. Защититься от вирусного коктейля поможет вовремя сделанная прививка от гриппа. Полезно будет использовать спрей или капли в нос с интерфероном альфа, поскольку именно этот вид интерферона вырабатывается в организме для борьбы с любыми вирусами, напомнил Мясников.

Не нужно забывать и о вакцинации против коронавируса, добавил врач. Российская вакцина «Спутник V» получила широкое признание за рубежом, что говорит об ее эффективности.

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грипп мясников коронавирус
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