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Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
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Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Общество
Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Global Look Press  /  Stefanie Loos / Anatoly Lomokhov

Блогер, автор резонансных публикаций о звездах шоу-бизнеса Вадим Манукян с иронией отреагировал на метания «башен Зеленского» в деле российского певца Филиппа Киркорова. Судя по всему, на Украине никак не могут решить, что делать с Киркоровым — поп-короля российской эстрады то вносят в украинские черные списки, то из них исключают, то запрещают ему посещать Украину, то берут запрещение обратно, а затем опять по кругу.

Так в четверг стало известно, что Филиппу Киркорову все-таки запретили въезд на Украину на три года. При этом из списка людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, Киркорова исключили. О том, что Киркорову все-таки запрещен въезд на Украину, говорится в ответе пресс-службы СБУ (Службы безопасности Украины) на запрос агентства УНН.

Манукян напомнил о крылатой фразе в связи с «битвой башен Зеленского» из-за Киркорова
Prt Scr youtube.com  / Филипп Киркоров

Эта чехарда ничего кроме смеха не вызывает, отмечает Вадим Манукян в комментарии ФАН. По мнению блогера, президент Украины Владимир Зеленский просто не в курсе, что делают его ближайшие помощники и явно не контролирует ситуацию в стране.

«Смотрю я на эту «битву башен Зеленского» и смешно становится, — говорит Манукян. — У маленького диктатора там реальный бардак вокруг него происходит. Одни запрещают Киркорова, другие снимают запреты, потом следующие — снова его запрещают. Какой-то бред. Наш министр иностранных дел уже (как писали некоторые СМИ. — Прим. ФАН) произносил крылатую фразу, которая идеально описывает всю эту ситуацию вокруг запрета на въезд нашим артистам на Украину. Эту фразу теперь принято везде двумя буквами обозначать. А по большому счету нечего нашим артистам там делать, пока сами украинцы не прогонят бандеровцев поганой метлой из власти».

В июне 2021 года Филипп Киркоров был включен минкультом Украины в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Согласно официальной информации, сделано это было по представлению СБУ. Однако уже через три дня Киркоров пропал из этого списка, и вроде бы тоже по требованию СБУ. Как выяснили СМИ, вся эта чехарда даже имеет объяснение: дескать внесение неугодных в черные списки и запрет им на въезд киевские власти могут применять как вместе, так и по отдельности.

Ранее актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила ФАН, что Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины.

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