Зампред ЦБ Швецов поставил биткоин в один ряд с финансовыми пирамидами

Москва, 12 августа. Многие вкладывают деньги в финансовые пирамиды, такие как биткоин, заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.

Он отметил, что, покупая криптовалюту, человек «вступает на минное поле», где ему не на кого рассчитывать. ЦБ также напоминает гражданам об опасности вложений средств в электронные активы, так как в таком случае гражданин перестает находиться под защитой государства и может легко лишиться накоплений, добавил Швецов.

По его словам, россияне не знакомы с правилами финансового рынка, где доходность отражает уровень риска. Зампред ЦБ также отметил, что достаточно большое число людей вкладываются в рисковые активы, либо продавая свое имущество, либо занимая деньги у родственников.

Международный валютный фонд ранее отказался признать биткоин денежным знаком. При этом в организации допустили, что криптовалюта может получить такой статус в будущем.