Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 17:45
17:44
Происшествия
Все авиационные происшествия авиакомпании «Витязь» произошли по вине пилотов
17:42
Шоу-бизнес
«Толстых фей не бывает»: Анну Семенович в образе лесной нимфы высмеяли за лишний вес
17:35
Общество
Не дотерпели: влюбленная пара устроила неприличные прелюдии в центре Пензы
17:34
Политика
Эксперт по СНГ Скориков назвал главные различия в политике Санду и Пашиняна
17:33
Происшествия
В работе «Витязь-Аэро» за последние шесть лет выявлено 13 нарушений
17:33
Общество
В Госдуме объяснили выгоду включения службы в армии в стаж для досрочной пенсии
17:32
Происшествия
Суд рассмотрит иски от издательства «Эксмо» к мессенджеру Telegram
17:32
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказал о самочувствии певицы
17:32
Общество
Депутат Скриванов: В отрасли негосударственных пенсионных фондов навели порядок
17:29
Ливия
Правительство Ливии возобновило поставки топлива на юг страны
Все новости

«Она человек чести»: певица Ростова прокомментировала недопуск Булановой до выборов в ЗакС
Общество
«Она человек чести»: певица Ростова прокомментировала недопуск Булановой до выборов в ЗакС
instagram.com  /  @polina_rostova

Певица и актриса Полина Ростова недоумевает, почему Татьяну Буланову не допустили к участию в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Артистка уверена, что как раз такие честные и достойные люди, как Буланова, должны быть в политике.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки превышен допустимый процент брака в собранных подписях. Такое решение было принято, несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

Собеседница ФАН заявила, что в политике нужны люди, которые заботятся о пенсионерах, не пускать их к выборам — значит, не поддерживать и пожилых людей.

«Я вижу в политике того человека, кто является человеком чести, достоинства и того, кто идет с хорошими побуждениями во власть, но, к сожалению, таких немного. Думаю, Татьяна — именно тот человек. Я считаю, что вопрос пенсий стоит остро, их нужно для начала регулярно выплачивать. И не только в Москве и Петербурге, а по всей стране», — считает Полина Ростова.

Ранее певица Наталья Пушкова прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что государство просто не хочет помогать пенсионерам, поэтому не пропускает в органы власти людей, желающих заботиться о пожилых.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Она человек чести»: певица Ростова прокомментировала недопуск Булановой до выборов в ЗакС
петербург татьяна буланова выборы в закс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru