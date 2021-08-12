«Она человек чести»: певица Ростова прокомментировала недопуск Булановой до выборов в ЗакС

Певица и актриса Полина Ростова недоумевает, почему Татьяну Буланову не допустили к участию в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Артистка уверена, что как раз такие честные и достойные люди, как Буланова, должны быть в политике.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки превышен допустимый процент брака в собранных подписях. Такое решение было принято, несмотря на то, что инициативу «Ленинградская надбавка», которую выдвинула артистка, поддержали 100 тысяч петербуржцев.

Собеседница ФАН заявила, что в политике нужны люди, которые заботятся о пенсионерах, не пускать их к выборам — значит, не поддерживать и пожилых людей.

«Я вижу в политике того человека, кто является человеком чести, достоинства и того, кто идет с хорошими побуждениями во власть, но, к сожалению, таких немного. Думаю, Татьяна — именно тот человек. Я считаю, что вопрос пенсий стоит остро, их нужно для начала регулярно выплачивать. И не только в Москве и Петербурге, а по всей стране», — считает Полина Ростова.

Ранее певица Наталья Пушкова прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что государство просто не хочет помогать пенсионерам, поэтому не пропускает в органы власти людей, желающих заботиться о пожилых.