Тотальное ухудшение погоды и сильные смерчи ожидаются в Краснодарском крае

Разрушающая непогода придет на Кубань. Есть вероятность возникновения тайфуна, которого никогда раньше не было. С такими заголовками вышли новости в некоторых СМИ Краснодарского края.

Действительно, период непогоды в регионе продолжается, стихия еще может натворить бед, но вот тайфун образоваться на Черном море не может. Это часто бывает в Тихом океане, но не на Кубани.

Заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник объяснил ФАН, чего действительно в ближайшие дни стоит ждать жителям Кубани.

«Учитывая то, что у нас уже неделю как установился циклон над Черным морем, а сейчас он проходит стадию максимального развития, в настоящее время и в ближайшие трое суток прогнозируется его движение в сторону континента со стороны акватории. Это может привести к увеличению количества и кратности выпадающих осадков, а учитывая максимальную стадию прогрева моря, это станет дополнительным триггером для возникновения смерчей. Август, в принципе, — у нас самый опасный в этом плане месяц», — рассказал Александр Колесник.

Выход смерчей возможен и на сушу. Штормовое предупреждение на всем побережье — от Анапы до Сочи — продолжает действовать. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.

«А что касается тайфуна, то это присуще тихоокеанскому побережью. Для нас это нехарактерное явление. Черное море, по сравнению с океаном, по площади совсем незначительное. У нас стоит циклон, но называть его тайфуном неправильно», — говорит Колесник.

Собеседник ФАН отметил, что сотрудники экстренных ведомств продолжают мониторить ситуацию во всех муниципалитетах региона, к встрече со стихией на Кубани готовы.

В момент нашего разговора Александр Колесник подписал документ о продлении очередного штормового предупреждения на территории Сочи. Там ожидаются сильные дожди, ухудшение паводковой обстановки, вероятно формирования смерчей. Все это принесет и тот циклон, который завис над регионом.

Ранее ФАН писал о том, что на черноморском побережье действует сразу пять штормовых предупреждений.