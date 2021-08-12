«Ничего общего»: депутат Железняк резко высказался о политике США и основах демократии

Москва, 12 августа. Демократию необходимо спасать от диктата США и двойных стандартов Вашингтона, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Соединенные Штаты регулярно проявляют «заботу о демократии», но обычно ограничиваются только словами, так как американские власти постоянно нарушают права собственных граждан, вмешиваются во внутренние дела других стран, преследуют СМИ, заметил парламентарий.

«Ничего общего с демократией политика США не имеет, и это видят во всем мире», — резко высказался Сергей Железняк.

США не могут называть себя образцом демократии, особенно после президентских выборов, подчеркнул депутат. Сейчас Вашингтон пытается спасти свою репутацию на международной арене, поэтому организует различные «саммиты демократии», заключил Железняк.

Ранее сообщалось, что местные власти в Техасе и Флориде устроили бунт против губернаторов. Противоречия возникли из-за обязательного ношения масок.