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Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
Общество
Не хотят помогать пенсионерам: певица Пушкова объяснила недопуск Булановой до выборов в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Brama Agnihotra

Певица Наталья Пушкова прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка считает, что государство просто не хочет помогать пенсионерам, поэтому не пропускает в органы власти людей, желающих заботиться о пожилых.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина». По версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки якобы превышен допустимый процент брака в собранных подписях.

«Государству, видимо, есть, на что тратить бюджетные деньги. На пенсионеров у нас денег не хватает, зато у нас все миллионеры живут в особняках, а дедушкам и бабушкам помогать не хотят.

Я к Татьяне отношусь замечательно, она талантливая певица, и проект по пенсиям у нее достойный. У меня папа — ребенок блокадника, пережил блокаду. Пенсионерам помогать нужно, их осталось очень мало, это даже не обсуждается, какие отказы», — недоумевает Наталья Пушкова.

Ранее певица, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка заявила, что ее коллега по сцене была бы прекрасным депутатом.

 

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