Российские ученые разработали сверхточный способ изучения мозга

Москва, 12 августа. Уникальный магнитометр поможет изучить новые возможности человеческого мозга. Разработка принадлежит исследователям из Российского квантового центра.

Инновационное устройство способно работать даже при комнатной температуре. Аппарат состоит из пленок на основе соединений железа иттрия. Принцип работы магнитометра заключается в фиксации активности мозга. Он измеряет ее с помощью отслеживания слабых магнитных полей, которые образуются в результате деятельности нейронов.

Образование новых связей между нейронами происходит в мыслительном органе человека в течение всей жизни. Регулярные усилия и работа приведут к улучшению когнитивных способностей в любом возрасте. Однако первым шагом на пути к этому должно стать правильное питание. Оздоровлению мозга способствует употребление продуктов, богатых жирными кислотами омега-3.