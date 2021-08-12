Британские эксперты предложили оставить миллиардерам 1% от сверхдоходов

Лондон, 12 августа. В результате исследования выяснилось, что миллиардеров на фоне кризиса COVID-19 можно было бы обложить единовременным налогом на прирост доходов.

Речь идет о 99-процентном налоге на прирост прибыли богачей. Инициатива способна обеспечить вакцинацию всего мира, а также дотацию в 20 тыс. долларов всем безработным.

Об этом рассказали аналитики Oxfam, Альянса по борьбе с неравенством, Института политических исследований и организации Patriotic Millionaires, уточняет «Коммерсантъ». Предлагаемый налог мог бы принести 5,4 трлн долларов, говорится в исследовании. При этом 2,7 тыс. миллиардеров останутся богаче на 55 млрд долларов, чем до коронавирусного кризиса.

Ранее стало известно, что глава компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятую строчку в списке богатейших людей мира. На снижение капитала бизнесмена повлиял его развод с супругой.