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Милов хочет передать Россию под внешнее управление

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:08
Общество
Милов хочет передать Россию под внешнее управление
facebook.com  /  Владимир Милов

Публицист и политолог Николай Стариков в беседе с ФАН прокомментировал продемонстрированную Владимиром Миловым заинтересованность в передаче управления российским государством иностранцам. Он считает, что занимаемая соратником Алексея Навального позиция в вопросах вмешательства во внутренние дела РФ всегда поощрялась и поощряется финансово.

В одном и эфиров на YouTube-канале «Навальный Live» Милов рассказал о «позитивном примере» передачи управления странами Балтии представителям иностранного истеблишмента.

«Они, кстати, провели очень успешную реформу и совершили огромный скачок в плане уровня жизни, уровня развития после того, как откололись от СССР. Так вот, они привлекли очень много управленческих кадров из-за границы», — заявил он.

Отметим, соратник Навального последовательно придерживается прозападной риторики. Он неоднократно участвовал во встречах с представителями враждебно настроенных государств и поддерживал антироссийские санкции. В последний раз оппозиционер появился на радио «Эхо Москвы», где объяснял целесообразность вмешательства во внутренние дела РФ ради «налаживания демократических и правовых процессов».

Вероятно, примером «успешной» передачи власти иностранцам в постсоветской Прибалтике Милов косвенно продемонстрировал заинтересованность в реализации аналогичного сценария на территории РФ. Соратник Навального, возможно, хочет передать Россию под внешнее управление.

По мнению Николая Старикова, сам факт «симпатии» Милова к зарубежным странам основан не только на определенных знаниях, но и на финансовом подкреплении.

Милов хочет передать Россию под внешнее управление
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Если человек, занимающийся политической деятельностью, находится в других странах, общается с иностранными политиками, призывает к санкциям против своей страны, легко предположить, что его интересы подкреплены определенными финансовыми активами, которые он от этих стран получает», — заверил эксперт.

Что касается позитивного «скачка» Прибалтики, то об «удачности» этой истории можно судить по примеру Литвы. Недавно страна столкнулась с кризисом беженцев на литовско-белорусской границе.

«Неожиданно выяснилось, что это мощное демократическое государство оказалось не в состоянии охранять свою границу. Единственным способом, которым литовские пограничники пытаются это сделать, — избиение иракских беженцев, пользующихся безвизовым режимом с Белоруссией, и которые пытаются дальше перейти на территорию ЕС, нарушив белорусско-литовскую границу. Что это за государство, которое не может себя охранять?» — задался вопросом Стариков.

Также политолог указал, что Владимир Милов не терпит, когда сталкивается с любого рода критикой. Об этом следует помнить, когда оппозиционер выставляет себя в качестве эксперта по тому или иному вопросу.

«Милов — это очень ранимое существо. Несколько лет назад у меня с ним шел спор по поводу какого-то места, как говорит Александр Дюма из «блаженного Августина». И вот этот борец за свободу слова не нашел ничего лучше, когда у него закончились аргументы, как меня забанить. То есть он очень нервный, неуверенный в себе, неумеющий вести дискуссию человек. Как раз тот, кто очень симпатичен нашим геополитическим противникам», — резюмировал Стариков.

Ранее политолог Сергей Карнаухов высказался о проводимой командой Алексея Навального атаке на электоральные процессы в России. По его словам, все соответствующие процессы координируются иностранными спецслужбами, тогда как структуры оппозиционера выступают в качестве инструмента.

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навальный милов стариков
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