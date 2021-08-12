Чехия стала лидером по закупкам российского оружия в 2021 году

Москва, 12 августа. Импортные поставки российских товаров с секретным кодом увеличились на 61 % в 2021 году и достигли показателя в 27 миллиардов долларов.

Большая часть таких поставок приходится на природный газ. Импорт продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в Чехию за тот же период существенно вырос и достиг 683 миллионов долларов из всего объема в 4,7 миллиарда долларов, сообщают «Ведомости».

В графе продукции российского ОПК, отгруженной в Чехию с января по июнь нынешнего года фигурируют летательные аппараты, боеприпасы и оружие. При этом 60 миллионов долларов приходится на БМП и другие бронемашины, а 78 миллионов – на боевые корабли российского производства, отмечают авторы издания.

Ранее стало известно о планах принятия на вооружение ВС РФ второго полкового комплекта гиперзвуковых ракет «Авангард» до 2023 года. О поставках новейших вертолетов Ми-38 в части ВСК РФ информировал «Царьград».