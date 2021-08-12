Российский Checkmate может стать настоящей проблемой для США

Чтобы российский самолет стал головной болью для американцев, российские инженеры должны решить вопросы касательно его выпуска. Россия посредством истребителя Су-75 (Checkmate) хочет вступить в соревнование с США в воздухе и на геополитической карте. Подробнее рассказывает издание «Русские онлайн».

Наш истребитель может составить конкуренцию американскому F-35 и оспорить стратегическое влияние Вашингтона, если российские производители смогут запустить его производство.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, представленный в июле на авиасалоне МАКС-2021 Checkmate стал вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащенным самыми совершенными системами управления и комплексом радиообнаружения и наведения. Его единственным реальным конкурентом является истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который производит американская компания Lockheed Martin Corp. На сегодняшний момент этот самолет пользуется большим спросом на международном рынке.

Это является стабильным доходом для США от экспортных поставок, а также помогает Вашингтону продвигать свои политические интересы по всему миру. Но легкий самолет-невидимка Су-75 может осуществлять похожую функцию для Москвы, вызывая «геополитическую головную боль» у американского руководства. Издание напоминает, что Израиль и Япония входят в число 15 стран, которые получили F-35 или достигли договоренностей о его покупке. В свою очередь, российские официальные лица заявили, что хотели бы продать Су-75 Объединенным Арабским Эмиратам, Аргентине, Индии и Вьетнаму — государствам, имеющим связи с США в сфере безопасности. Впрочем, пока ни одна из вышеназванных стран не согласилась на сделку с Москвой.



Военные аналитики уверены, что Checkmate, как следует из его названия, стремится оспорить стратегическое влияние Вашингтона. Москва новый истребитель характеризует как коммерческий проект.